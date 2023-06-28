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Жительница Новосибирской области выиграла более 3,3 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Столото»

Участница из Новосибирской области купила два билета на один и тот же тираж с одной и той же комбинацией чисел и выиграла два раза по 1,6 миллиона рублей, что в совокупности составило 3,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Женщина работает регистратором в бюро судебной медицинской экспертизы. В свой перерыв она купила билеты на сайте «Столото».

«Постаралась в игровом поле отметить числа поровну: сначала 6 чисел от 1 до 12, затем от 12 до 24. Про выигрыш узнала вечером того же дня, была сначала в растерянности. Интересно, что в своем выигрыше я заметила одну закономерность. Меня окружили тройки! Сумма выигрышей состоит почти вся из троек, год, когда мне повезло 23, а родилась я — 13-го числа третьего месяца. Теперь мой талисман — число три!», — сказала победительница.

Выигранные средства она потратит на расширение жилплощади. Лотереи женщина считает приятным развлечением после трудного дня. В выходные дни жительница Новосибирской области любит кататься на велосипеде и играть в настольные игры с родными.

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