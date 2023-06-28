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Китайский бизнес «лихорадочно» отреагировал на мятеж Пригожина

Источник:
Sibnet.ru
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Несколько компаний из Китая приостановили отправку товаров в Россию во время мятежа ЧВК «Вагнер», их владельцы опасались, что начнутся «большие проблемы» с поставками, сообщил глава торговой организации провинции Фуцзянь Шэнь Мухуэй.

«Мы думали, что возникнут большие проблемы», — цитирует агентство Reuters Мухуэя. В материале говорится, что бизнесмены с юга Китая «начали лихорадочно призывать заводы прекратить поставки товаров в Россию».

Поставки приостановили производители, автозапчастей, одежды и оборудования. Название компаний в материале не приводится.

По словам Мухуэя, что часть местных компаний до сих пор не возобновила поставки, так как не знают, что будет происходить дальше.

Мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина длился почти два дня (23 и 24 июня). Колонны бойцов «маршем справедливости» двинулись на Москву, а также заняли Ростов-на-Дону. Президент России Владимир Путин назвал такие действия предательством и «ударом в спину».

Мятеж завершился после переговоров Пригожина и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Бойцы отправились в полевые лагеря, а Пригожин — в Белоруссию.

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Экономика #Торговля #Военная политика
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