НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин заявил, что каждый день начинает и заканчивает темой СВО

Источник:
Sibnet.ru
236 1

Президент России Владимир Путин заявил, что каждый его день начинается и заканчивается темой специальной военной операции. И ему докладывают о ситуации в любое время суток.

«Первостепенное внимание. С этого начинается день и этим заканчивается», — сказал Путин корреспонденту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Президент перечислил, что проводит встречи, совещания, переговоры по телефону, где обсуждает вопросы производства военной техники, ее эффективности, финансирование.

«Этим приходится заниматься круглосуточно», — отметил Путин.

Глава государства утвердительно ответил на вопрос журналиста, что по важным вопросам ему могут доложить и в 3.30. «Я в последнее время достаточно поздно ложусь, и, конечно, я всегда должен быть на связи», — сказал президент.

Зарубин в телеграм-канале сообщил, что это интервью было записано после встречи с выпускниками военных вузов, то есть 21 июня.

Еще по теме
Кадыров объяснил мятеж Пригожина надменностью и амбициями
«Вагнер» отказался от похода на Москву и возвращается в лагеря
Лукашенко смог договориться с Пригожиным
Медведев заявил о продуманном госперевороте
смотреть все
Политика #Россия #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин ответил на слова президента о предательстве
Назван цвет глаз у предрасположенных к алкоголизму
Путин обвинил Пригожина в измене
Байден публично оскорбил Си Цзинпина
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
73
Карелин вручил 1 млн рублей военному за уничтожение танка Leopard
38
«Вагнер» отказался от похода на Москву и возвращается в лагеря
38
Лукашенко спас Пригожина от преследования в России
37
США знали о грядущем мятеже Пригожина
35
Глава МИД Украины раскрыл причину неудачного контрнаступления