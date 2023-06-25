Путин заявил, что каждый день начинает и заканчивает темой СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что каждый его день начинается и заканчивается темой специальной военной операции. И ему докладывают о ситуации в любое время суток.

«Первостепенное внимание. С этого начинается день и этим заканчивается», — сказал Путин корреспонденту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

Президент перечислил, что проводит встречи, совещания, переговоры по телефону, где обсуждает вопросы производства военной техники, ее эффективности, финансирование.

«Этим приходится заниматься круглосуточно», — отметил Путин.

Глава государства утвердительно ответил на вопрос журналиста, что по важным вопросам ему могут доложить и в 3.30. «Я в последнее время достаточно поздно ложусь, и, конечно, я всегда должен быть на связи», — сказал президент.

Зарубин в телеграм-канале сообщил, что это интервью было записано после встречи с выпускниками военных вузов, то есть 21 июня.