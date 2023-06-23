Фигуристка Трусова стала певицей

Серебряный призер Олимпиады в Пекине, фигуристка Александра Трусова записала дебютную песню и выпустила клип на нее.

Песня называется «Два крыла». «У меня за спиной два крыла, только с ним я жива. Я, как птица, свободна», — поет Трусова в припеве.

Мелодия напоминает незамысловатые эстрадные песни 1990-х и 2000-х. В клипе фигуристка гуляет по улице. Только в одном моменте показывается фрагмент из ледового шоу, где она спускалась на лед с высоты.

Трусова — серебряный призер Олимпиады в Пекине, чемпионка России-2021 (после аннулирования результатов Камилы Валиевой), бронзовый призер ЧМ-2021, дважды победительница юниорских ЧМ. В сезоне 2022/23 соревновалась на Гран-при России, не выступила в финале и чемпионате страны из-за проблем со здоровьем. Участвует в ледовых шоу.