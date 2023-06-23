НАВЕРХ

Фигуристка Трусова стала певицей

Источник:
Sibnet.ru
239 0

Серебряный призер Олимпиады в Пекине, фигуристка Александра Трусова записала дебютную песню и выпустила клип на нее.

Песня называется «Два крыла». «У меня за спиной два крыла, только с ним я жива. Я, как птица, свободна», — поет Трусова в припеве.

Мелодия напоминает незамысловатые эстрадные песни 1990-х и 2000-х. В клипе фигуристка гуляет по улице. Только в одном моменте показывается фрагмент из ледового шоу, где она спускалась на лед с высоты.

Трусова — серебряный призер Олимпиады в Пекине, чемпионка России-2021 (после аннулирования результатов Камилы Валиевой), бронзовый призер ЧМ-2021, дважды победительница юниорских ЧМ. В сезоне 2022/23 соревновалась на Гран-при России, не выступила в финале и чемпионате страны из-за проблем со здоровьем. Участвует в ледовых шоу.

Еще по теме
Навка объяснила отмену ледового шоу в Луганске
Главный тренер сборной подтвердила переход дочери Тутберидзе в Грузию
Трусова и Щербакова не попали в состав сборной России
Безногий ветеран покорил Эверест
смотреть все
Спорт #Зимние виды #Музыка
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
Стриптизёр
Участники сбежали с чемпионата по сексу
15.06.2023 11:16
секс
Чемпионат по сексу в Швеции начался со скандала
13.06.2023 11:45
Чемпионка мира по боксу Чернека Джонсон
Чемпионка мира по боксу пришла на взвешивание топлес. ВИДЕО
11.06.2023 15:41
Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов
Украинский чемпион ММА отказался оскорблять Россию
04.06.2023 17:21
Девушка дня
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
71
Карелин вручил 1 млн рублей военному за уничтожение танка Leopard
41
Володин призвал уехавших россиян вернуться пока не поздно
35
Глава МИД Украины раскрыл причину неудачного контрнаступления
25
Президент России заявил об уничтожении 245 украинских танков
24
Байден публично оскорбил Си Цзинпина