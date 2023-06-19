«ВК» запустит приложение знакомств на замену Tinder

«ВКонтакте» запустит отдельное мобильное приложение для знакомств «VK Знакомства». Создатели приложения рассчитывают заполучить аудиторию Tinder, который окончательно уходит из России 30 июня.

«Пользователям предоставят выбор, как удобнее заходить в "VK Знакомства" через отдельное приложение или внутри соцсети "ВКонтакте". Все функции в приложении останутся привычными», – рассказала генеральный директор соцсети Марина Краснова в интервью ТАСС.

Она подчеркнула, что в отдельном приложении пользователи не увидят друзей «ВКонтакте» в качестве потенциальных партнеров. Также в новом мобильном приложении расширится список интересов в профиле.

Сроки запуска приложения "VK Знакомства" Краснова не уточнила.

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Сервис «VK Знакомства» появился в конце 2021 года как подраздел в экосистеме «ВКонтакте». В мае 2023 года, по заявлению “VK”, активная аудитория сервиса достигла 22,1 миллиона. У “Тиндера”, который постепенно теряет российскую аудиторию из-за санкционных ограничений, пользователей в разы меньше.