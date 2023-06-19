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«ВК» запустит приложение знакомств на замену Tinder

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rawpixel Ltd / Attribution License
«ВКонтакте» запустит отдельное мобильное приложение для знакомств «VK Знакомства». Создатели приложения рассчитывают заполучить аудиторию Tinder, который окончательно уходит из России 30 июня.

«Пользователям предоставят выбор, как удобнее заходить в "VK Знакомства" через отдельное приложение или внутри соцсети "ВКонтакте". Все функции в приложении останутся привычными», – рассказала генеральный директор соцсети Марина Краснова в интервью ТАСС.

Она подчеркнула, что в отдельном приложении пользователи не увидят друзей «ВКонтакте» в качестве потенциальных партнеров. Также в новом мобильном приложении расширится список интересов в профиле.

Сроки запуска приложения "VK Знакомства" Краснова не уточнила.

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Сервис «VK Знакомства» появился в конце 2021 года как подраздел в экосистеме «ВКонтакте». В мае 2023 года, по заявлению “VK”, активная аудитория сервиса достигла 22,1 миллиона. У “Тиндера”, который постепенно теряет российскую аудиторию из-за санкционных ограничений, пользователей в разы меньше.

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