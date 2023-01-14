Много потенциальных пар распадаются на этапе переписки. Неумелое общение, похожее на допрос, прямолинейное, откровенное или просто скучное и глупое — путь к игнору, каким бы красавчиком вы не выглядели на фотографии. Как правильно заинтересовать и раскрыть девушку в онлайн-общении?

Первое сообщение

Начнем с типовых ошибок первого сообщения. Допустим, понравилась девушка в соцети или на сайте знакомств.

«Привет, как дела?» Начали разговор с этого? Второго шанса может уже не быть. Вас могут просто не заметить — подобные сообщения девушка получает от кучи мужчин. Может быть, и ответит из вежливости, но уже поставит штамп «не интересен». К этой же категории относятся:

«Привет. Ты красивая. Познакомимся?»

«Привет, чем занимаешься?»

«Отлично выглядишь. Давай встретимся»

«Привет. Напиши телефон»

«Я тут редко. Мой телефон 8…. Звони»

«Привет. Кого ищешь здесь?»

«Чего молчим?»

Вообще, задавая подобные вопросы, надо думать о том, что делать после получения ответа. Например, на вопрос «Чем занимаешься?» девушка ответит «Удаляю диалоги с такими уродами как ты» или «Укладываю ребенка». Как вы продолжите диалог? Или на вопрос «Кого ищешь здесь?» ответит «Богатого, образованного, культурного мачо, который решит все мои проблемы»...

Не думайте, что задача первого сообщения минимум — просто получить обратную связь, а максимум — договориться о встрече. Первое сообщение должно вас выделить, вызвать интерес, пробудить любопытство. То есть вы должны занять какое-то место в мыслях и эмоциях девушки, запомниться.

Прикаперы на этот случай советуют набор стандартных приемов: интрига, провокация, директ, комплимент.

Интрига

«Угадай, кем я работаю», — не вариант. Самый интересный человек для женщины — она сама. Значит, интрига должна крутиться вокруг нее.

Это могут быть сообщения: «Угадаешь, что мне в тебе понравилось?», «Не ожидал, что здесь можно встретить девушку с такой чертой», «Мне о тебе кое-что рассказали. Очень хочу узнать — правда ли, но боюсь спрашивать».

Провокация

Провокация – способ вызвать желание ответить. Например: «Хочу спросить кое-что личное, можно?». Или можно сделать предположение, которое потребует подтверждения или отрицания: «Мне показалось, что ты работаешь в творческой среде. Это так?», «Думаю, что ты точно водишь автомобиль. Я прав?»

И еще один провокационный прием: «Часто вижу тебя онлайн рано утром. Сегодня очень устал, вырубаюсь. Боюсь завтра проспать. Можешь мне позвонить утром?»

Директ

Или директивный стиль. Линия поведения доминантного самца, который даже не задумывается о том, как познакомиться с девушкой, а просто делает это.

Как правило, это работает с женщинами, знающими себе цену, и ищущими социально успешного «настоящего мужчину». Но при одном условии — мужчина в действительности должен выглядеть как альфа-самец, производить впечатление уверенного, состоявшегося человека, в том числе внешне — прическа, стиль в одежде, презентабельные аксессуары и т.д.

Основное отличие директивных сообщений состоит в том, что в них содержится фактическая информация, которая, как бы, не подлежит обсуждению. Примеры:

«Все, я тебя нашел. Пиши свой номер. Позвоню, договоримся о более удобном месте для разговора».

«Ты меня очень заинтересовала. Сейчас занят, но очень хочу поговорить. Напиши номер и время для звонка сегодня вечером»

«Вижу, что поймем друг друга. Гарантирую, не пожалеешь о встрече. Пиши свой номер»

«Привет. Во сколько освободишься? Куда подъехать?»

Комплимент

Считается, что лесть любят все, и в любой непонятной ситуации надо спасаться комплиментами. Но для красивой девушки (а вам, скорее всего, понравилась красивая) комплименты — обыденность, она привыкла получать их давно и воспринимает как норму жизни.

Очередное сообщение «Ты секси», вероятнее всего, останется без внимания — красивая девушка давно знает, чего хотят большинство мужчин, и каким путем к этому идут. Ее привлечет комплимент, который скажет о большем.

Поэтому никаких банальностей! Нужно мастерство делать персональные и косвенные комплименты. Что это значит?

Вместо «Ты красивая» лучше написать «У тебя очень запоминающийся стиль. Уверен, что с тобой безумно интересно». То есть сразу подчеркнуть, что она не только красивая, но и умная, и показать, что вам девушка интересна как личность.

Вместо «Утонул в твоих глазах» будто бы сразу раскрыть карты «Наверняка, куча мужчин говорили про твои глаза. Не хотел быть одним из них. Но не удержался. У тебя удивительные глаза. Уже несколько дней открываю твое фото и смотрю».

«Сразу видно, что ты особенная. Взгляд, манера держаться, стиль…» — подобное западет в душу любой женщине, поскольку говорит о том, что ее выделили, превознесли, оценили по достоинству, и даже уважении. Или еще пример с похожим эффектом: «Правду говорят — ничто не случайно. Я понял, ради кого зарегистрировался на этом дурацком сайте».

Но главный секрет небанального комплимента — искренность. Детально сформулируйте то, чем именно девушка привлекла ваше внимание.

Как общаться дальше

Вы получили ответ на первое сообщение. Ура! Но это далеко не победа. Это только начало пути. Следующие несколько сеансов общения очень важны, чтобы удержать внимание и немного сблизиться.

Не нужно рассказывать всю свою биографию и в деталях описывать прошлые отношения. За всей этой информацией последуют выводы, возможно, нежелательные для вас. Да и просто это может быть неинтересно.

Надо помнить, что девушке интереснее всего она сама. А о вас на первом этапе она хочет знать только это: кто вы, чего хотите и почему выбрали ее.

Но ваш интерес к женщине не должен нарушать границы личного пространства. В переписке все равно не узнать всей правды, а впечатление тупого агрессора создать можно. То есть диалог не должен напоминать собеседование или допрос:

«Что делала сегодня?»

«Что нового?»

«Уже дома?»

«Выспалась?»

«Сколько у тебя было мужчин?»

«Ты еще не удалила анкету?»

Такие вопросы создают впечатление контроля, ощущение необходимости отчитываться. В итоге покушение на личные границы вызывают желание защищаться. Или же девушка начинает думать, что у вас нет никаких интересов и вам не интересна она как личность, ей становится просто скучно.

К провальным вопросам относятся и некоторые другие, казалось бы, безобидные:

«Ты любишь подарки?»

«Любишь кофе?»

«Любишь смотреть фильмы?»

«Какие фильмы ты любишь?»

То есть любые вопросы, напоминающие тест, даже если они касаются общих тем, будут напрягать и раздражать. К тому же, в ряде случаев ответ будет не честным, а показывающим ее с лучшей стороны.

В первых сеансах онлайн-общения темы хобби, интересов, взглядов, досуга хороши, но не в жанре опроса, а в формате дискуссий и советов.

Например, можно сообщить, что посмотрел такой-то фильм, и спросить, что она о нем думает. Или спросить мнение о каком-то громком событии в городе. Или рассказать короткую необычную ситуацию, которая произошла с вами и спросить, как бы она поступила. Или спросить совета в сочетании цветов в интерьере.

Важно задавать открытые вопросы, но не нарушать личных границ. Открытые — это вопросы, на которые предполагается не односложный ответ (да, нет, какое-то название и т.д.), а развернутый. К ним относятся «Как ты думаешь?», «Почему?», «Зачем?», «Как?»

Эти вопросы можно не планировать, а генерировать по ходу диалога, продолжая тему, затронутую в ответах. Улавливайте детали, находите общие интересы, опыт, знания и развивайте эти темы.

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По ходу диалога продолжайте делать небанальные комплименты: «Ты меня все больше удивляешь», «Ты так необычно рассуждаешь, очень интересно с тобой разговаривать», «Мне нравится, как ты рассуждаешь, очень непохоже на многих».

При этом помните, что коммуникация должна быть обоюдной.

Рассказывайте схожие ситуации о себе (лучше курьезные), делитесь своими взглядами, но не критикуйте и не «грузите».

Обязательно добавляйте в общение юмор. Можно специально подписаться на паблики с сарказмом и мемами. И периодически отправлять девушке то, что зацепило самого. Сообщение с картинкой можно сопроводить текстом: «Хохотал в голос, очень захотелось с тобой поделиться».

Свод главных правил

Быть оригинальным, но искренним. Пусть первое сообщение выделит вас из толпы. Но без обмана, поскольку в дальнейшем любая неправда вскроется. Искренность, легкость и юмор — залог удачи.

Быть настойчивым, но не назойливым. Если писать девушке каждый час, будет создаваться впечатление очень нуждающегося в женском внимании мужчины, бездельника без хобби и друзей или абьюзера, стремящегося все контролировать.

Не «грузить». Не нужно писать длинные сообщения, которые трудно прочитать и непонятно, что на них ответить. Ваша переписка должна быть эмоционально позитивной, оставляющей интригующие впечатления, как глотки свежего воздуха в ежедневной рутине жизни.

Не критиковать, не учить, не воспитывать. Женщина ищет не того, кто попытается ее переделать, а того, кто поймет и оценит, разделит ее интересы. Нравоучений ей хватило от родителей, критики хватает на работе, переделывать себя под сомнительный персонаж из интернета она не станет.

Воздержаться от «красотка», «малышка», «кошечка моя» и т.д. Подобная манера общения рисует портрет кота, ловеласа, который увивается за всеми по возможности. Плюс к этому подчеркивает сексуальный интерес как первостепенный (это может быть так на самом деле, но многим женщинам социальные блоки не позволяют с этим открыто мириться). В дальнейшем, возможно, вы станете друг для друга тигренком и птичкой, но это будет уже личная история.

Проявлять интерес. Рассказывайте о себе только тогда, когда это уместно. Больше интересуйтесь девушкой, но старайтесь делать это искренне и не в режиме допросов.

Не начинать с секса. За исключением тех случаев, когда в анкете указана именно такая цель. Конечно, глупо делать вид, что вы общаетесь ради обсуждения политических проблем или рыбалки. Не забывайте подчеркивать свой интерес и симпатию, но выражайте это через комплименты и все более доверительные вопросы без пошлости.

Не грубить. Проявляйте уважение, держите границы. Не используйте бранную лексику. Не пытайтесь манипулировать и принуждать. Показывайте себя уравновешенным и вежливым. Имейте ввиду, что встречаются девушки — провокаторши, которые нередко специально пытаются вывести на эмоции для проверки.