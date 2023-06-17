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Украина попросит у Запада десять годовых бюджетов

Источник:
Forbes.ua
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Украина подготовила план превращения страны в «энергетический хаб Европы», на реализацию программы власти попросят 400 миллиардов долларов, это больше десяти годовых бюджетов страны.

Представить план планируется международным партнерам в Лондоне на конференции доноров Украины. Документ предусматривает кратное увеличение объемов выработки различных видов энергии до 2050 года.

Ключевые пункты плана: увеличение генерации электроэнергии в семь раз, до 791 ТВтч; наращивание мощности солнечных и ветровых электростанций в 30 раз, до 30 ГВт; рост мощностей атомных электростанций вдвое, до 30 ГВт

В программе также предусмотрено четырехкратное увеличение объемов добычи газа (до 66 миллиардов кубометров) и более чем шестикратное наращивание нефтедобычи (до 15 миллионов тонн).

Украина локализует 90% производства малых модульных реакторов и будет самостоятельно производить ядерное топливо. Пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу будет увеличена в пять раз, до 10 ГВт.

План основывается на прогнозе роста ВВП Украины на 9% в 2023–2032 годах и на 3% в 2032–2050 годах. При этом его реализация будет полностью зависеть от западного финансирования.

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MuCbE

Так он просто поток бабла перекроет и все. Не то что ВСУ сдуется, весь госаппарат Украины уйдет в отставку

nicollaich

На цеивропейцах вновь сэкономили.

Asd10

Ну им же Путин прямыми словами это предлагал, когда наши под Киевом стояли. Нет вна этой территории силы...

mosquito__2010

Ну т.е. этих всех товарищей просто уничтожают в промышленных масштабах, а они всё равно стоят на позиции...