Украина попросит у Запада десять годовых бюджетов

Украина подготовила план превращения страны в «энергетический хаб Европы», на реализацию программы власти попросят 400 миллиардов долларов, это больше десяти годовых бюджетов страны.

Представить план планируется международным партнерам в Лондоне на конференции доноров Украины. Документ предусматривает кратное увеличение объемов выработки различных видов энергии до 2050 года.

Ключевые пункты плана: увеличение генерации электроэнергии в семь раз, до 791 ТВтч; наращивание мощности солнечных и ветровых электростанций в 30 раз, до 30 ГВт; рост мощностей атомных электростанций вдвое, до 30 ГВт

В программе также предусмотрено четырехкратное увеличение объемов добычи газа (до 66 миллиардов кубометров) и более чем шестикратное наращивание нефтедобычи (до 15 миллионов тонн).

Украина локализует 90% производства малых модульных реакторов и будет самостоятельно производить ядерное топливо. Пропускная способность для экспорта электроэнергии в Европу будет увеличена в пять раз, до 10 ГВт.

План основывается на прогнозе роста ВВП Украины на 9% в 2023–2032 годах и на 3% в 2032–2050 годах. При этом его реализация будет полностью зависеть от западного финансирования.