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Наука открыла неожиданную пользу вечернего секса

Источник:
«Газета.ру»
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сексуальные отношения
Фото: © pxhere.com / CC0

Вечерний секс и оргазмы способствуют засыпанию не хуже снотворных препаратов, доказали исследователи сети медицинских клиник Atrium Health в США.

Участие в эксперименте приняли десятки людей. Ученые изучили их сексуальную жизнь, в частности оргазмы, а также качество сна, в том числе с использованием снотворных.

75% участников сообщили, что лучше спят после секса или оргазма, а 64% отметили, что снотворное имело для их сна такой же или даже менее выраженный эффект, приводит «Газета.ру» отчет ученых.

Они отметили, что секс часто упоминается в советах для засыпания, но ранее ученые серьезно не исследовали эту связь. Новые данные могут лечь в основу новых рекомендаций по лечению бессонницы.

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Отношения #18+ #Любовь
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