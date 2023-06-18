Наука открыла неожиданную пользу вечернего секса

Вечерний секс и оргазмы способствуют засыпанию не хуже снотворных препаратов, доказали исследователи сети медицинских клиник Atrium Health в США.

Участие в эксперименте приняли десятки людей. Ученые изучили их сексуальную жизнь, в частности оргазмы, а также качество сна, в том числе с использованием снотворных.

75% участников сообщили, что лучше спят после секса или оргазма, а 64% отметили, что снотворное имело для их сна такой же или даже менее выраженный эффект, приводит «Газета.ру» отчет ученых.

Они отметили, что секс часто упоминается в советах для засыпания, но ранее ученые серьезно не исследовали эту связь. Новые данные могут лечь в основу новых рекомендаций по лечению бессонницы.