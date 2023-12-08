Сексолог объяснил, как измерить длину члена

Портновский метр и купюра в один доллар помогут измерить длину полового члена тем, кто интересуется размерами, посоветовал уролог и сексолог Джошуа Гонсалес.
Измерение пениса следует проводить, полностью выпрямившись. При этом находиться в возбужденном состоянии.
Лучше использовать мягкий портновский сантиметр, а не жесткую рулетку, чтобы ничего не поцарапать, отметил Гонсалес в материале Men'sHealth.
Чтобы узнать длину пениса, нужно приложить рулетку от лобковой кости у основания полового члена до самого кончика.
Также можно использовать веревку: обрезать ее по размеру полового органа, а затем измерить ее линейкой.
Еще один способ — приложить к члену долларовую купюру. Длина Джорджа Вашингтона составляет 15,5 сантиметра (6,14 дюйма).