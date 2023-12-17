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Сексолог рассказал, что может привести к перелому полового члена

Источник:
«Газета.ру»
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Перелом полового члена — редкое, но серьезное повреждение, с которым может столкнуться мужчина, рассказал врач-сексолог, психотерапевт Олег Гулько.

Исследование показало, что половой акт составляет всего 48% случаев перелома члена, а мастурбация и принудительное сгибание – 39% (18% и 21% соответственно), приводит «Газета.ру» слова Гулько.

«Чаще всего во время секса травма получается в позиции, когда женщина сверху или сбоку, хотя иногда достаточно и просто страстного секса. При резких или неосторожных движениях пенис выскальзывает из влагалища и упирается в лобковую кость. Если давление сильное, то половой член может сломаться», — пояснил врач.

Также перелом пениса может произойти ночью из-за непроизвольной эрекции во сне. Когда мужчина спит на животе, риск получить травму повышается. Также перелом полового члена может быть следствием различных травм, например, при ударе или падении.

«Перелом полового члена – редкое, но серьезное повреждение, с которым может столкнуться мужчина. Представляет собой разрыв белочной оболочки, покрывающей пещеристые тела полового члена. Данное повреждение требует немедленной хирургической помощи. При своевременном лечении функции полового члена могут полностью восстановиться», — отметил сексолог.

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