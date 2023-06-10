Си Цзиньпин поддержал африканскую инициативу по Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил инициативу лидеров африканских стран, которые собираются посетить Украину и Россию с целью способствовать прекращению конфликта.

«Хорошо, что господин президент и лидеры африканских стран сформировали мирную делегацию для посещения России и Украины», — сказал китайский лидер в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой.

Си Цзиньпин выразил надежду, что миролюбивые страны смогут убедить мировое сообщество в необходимости прекращения конфликта на Украине, поспособствовав началу переговоров.

Встреча президента России Владимира Путина с африканскими лидерами произойдет 17 июня в Санкт-Петербурге. Ожидается, что на ней будет обсуждаться африканская инициатива по урегулированию ситуации на Украине.