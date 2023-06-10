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Спектакль с обнаженными актерами пройдет для голых зрителей

Источник:
Sibnet.ru
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Спектакль с обнаженными актерами для голых зрителей пройдет в рамках Международного фестиваля современного танца в Латвии «Время танцевать — 2023».

Необычную постановку покажут в Риге в Музее театра имени Эдуарда Смильгиса, пишет портал Eurasia Daily. Согласно правилам, зрителей, купивших билет на спектакль, будут пускать только нагишом.

«Покупая билет, вы соглашаетесь посмотреть шоу обнаженным; в мероприятии могут участвовать только обнаженные зрители. Все участники представления также будут голыми», — отмечают организаторы.

Также зрителям предлагается принести на спектакль полотенца — они понадобятся, чтобы сидеть на них в целях гигиены.

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