Тактическое ядерное оружие перебросят в Белоруссию

Перемещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссию начнется после 7-8 июля, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Российский лидер уточнил, что в Белоруссию перебросят десять самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие. Переброска начнется, когда закончится строительство сооружений для ядерных носителей.

«7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений», — сказал Путин.

В конце марта российский лидер сообщил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.