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Тактическое ядерное оружие перебросят в Белоруссию

Источник:
«Интерфакс»
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Перемещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссию начнется после 7-8 июля, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Российский лидер уточнил, что в Белоруссию перебросят десять самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие. Переброска начнется, когда закончится строительство сооружений для ядерных носителей.

«7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений», — сказал Путин.

В конце марта российский лидер сообщил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.

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Топ комментариев

Sovik

Так ВСУ тоже на русских танках воюют, вот и завалена.

kygear

Это же Боррель выступал со словами «Поле боя решит всё»

nicollaich

Возбудилось европейское болото.С 2014 по 2022, когда украинцы обстреливали ДНР и ЛНР, так не возбуждалось.

mosquito__2010

Ути пути активистушка миротворец голос подал ). Шулер есть шулер, в 45 видимо до конца вся эта шушара...