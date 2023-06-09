Нидерланды отдадут Украине скифское золото из крымских музеев

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение о передаче скифского золота из крымских музеев Украине, сообщается на сайте суда.

Вердикт Верховного суда Нидерландов означает окончание разбирательства. «Музей Алларда Пирсона должен передать коллекцию предметов искусства государству Украине, а не крымским музеям», — цитирует РБК решение суда.

Коллекция из четырех крымских музеев в 2013 году была отправлена в Германию на выставку «Крым — золотой остров в Черном море». В феврале 2014 года скифское золото было выставлены в Музее Алларда Пирсона в Нидерландах. После присоединения Крыма к России права на сокровища заявила Украина.

В 2016 году суд Амстердама постановил отдать Украине золото скифов «до стабилизации» ситуации в Крыму. Россия подала апелляцию. Апелляционный суд в 2021 году решил, что драгоценности принадлежит Киеву, оставив за Россией право обжаловать передачу коллекции в Верховном суде.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что скифское золото — неотъемлемая часть крымского исторического и культурного наследия. По его словам, суд прикрыл «рейдерский захват» золота со стороны Украины.