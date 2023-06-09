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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России опубликовало видео украинской техники, в том числе танки Leopard 2A4, уничтоженной при наступлении на российские позиции на запорожском направлении.

Украинская бронегруппа наступала на рубеж Работино — Вербовое со стороны Малой Токмачки. Головные машины колонны при выдвижении к рубежу развертывания в боевые порядки подорвались на минном поле.

Бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали уничтожать расчеты российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и артиллерия 58-ой армии. Затем подключилась и армейская авиация: Ми-28 и Ка-52 жгли «броню» дальнобойными ракетами.

На кадрах видно, как из люков одного из Leopard 2A4 валит дым — машина горит. Еще как минимум два немецких танка обездвижены: они, видимо, подорвались на минах и под огнем артиллерии были брошены экипажами. 

Это первое документально подтвержденное уничтожение западных танков на Украине. Разбитая западная бронетехники сейчас находится в «серой зоне» и ни украинцы, ни россияне до нее добраться не могут.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

MuCbE

Ты ошибаешься, тем дегенератам тоже все прекрасно понятно. Они там не за Украину топят, а за количество...

corrector

Эй маладой человек, ООН еще не отреагировало на взорванный тобой и твоими хозяевами Северный поток...

mosquito__2010

Да как бы это и так всем понятно кроме тех дегенератов кто у власти в Киеве стоит. Преступники пришедшие...

Asd10

Так вот зачем плотину взорвали хохлы... Что бы ООН впутать. Типа спасите - помогите материально и миротворцев...