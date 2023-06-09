Видео подбитых украинских «Леопардов» опубликовали в Сети

Минобороны России опубликовало видео украинской техники, в том числе танки Leopard 2A4, уничтоженной при наступлении на российские позиции на запорожском направлении.

Украинская бронегруппа наступала на рубеж Работино — Вербовое со стороны Малой Токмачки. Головные машины колонны при выдвижении к рубежу развертывания в боевые порядки подорвались на минном поле.

Бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали уничтожать расчеты российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и артиллерия 58-ой армии. Затем подключилась и армейская авиация: Ми-28 и Ка-52 жгли «броню» дальнобойными ракетами.

На кадрах видно, как из люков одного из Leopard 2A4 валит дым — машина горит. Еще как минимум два немецких танка обездвижены: они, видимо, подорвались на минах и под огнем артиллерии были брошены экипажами.

Это первое документально подтвержденное уничтожение западных танков на Украине. Разбитая западная бронетехники сейчас находится в «серой зоне» и ни украинцы, ни россияне до нее добраться не могут.