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Французский композитор написал «Песнь Донбасса»

Источник:
РИА Новости
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Французский композитор и пианист Николя Челоро написал произведение «Песнь Донбасса: непокоренному народу посвящается».

«Когда ко мне пришло это музыкальное произведение, меня охватывало чувство боли от трагедии, происходящей на Донбасской земле, где человеческая жизнь соприкасается со смертью, но должна обрести также, несмотря ни на что, силу и героизм», — сказал он.

Свое сочинение он намерен исполнить на благотворительном концерте в Музее Победы в День России. Планируется, что в дальнейшем произведение Челоро прозвучит в Севастополе, Керчи и Донецкой государственной академической филармонии.

Николя Челоро — выпускник Парижской консерватории. В настоящее время он живет и работает в России.

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