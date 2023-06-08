Романтическая любовь возникла из однополой дружбы

Устойчивая любовная связь между мужчиной и женщиной развилась на основе однополой дружбы наших предков, такую теорию выдвинул американский антрополог Аарон Сэндел. Исследователь сделал выводы, изучив поведение наших ближайших родственников — шимпанзе.

Человекообразные обезьяны не выстраивают прочных эмоциональных связей с половыми партнерами, при этом люди такие связи образуют. Данный парадокс мучает ученых уже много лет. По всей видимости, романтическая любовь — эволюционное новшество, характерное исключительно для человека.

Однако происхождение любовной эмоциональной привязанностью остается неясным. Сэндел считает, что она появилась на базе дружеских однополых привязанностей, которые он зафиксировал в ходе десятилетней работы в национальном парке в Уганде.

Так, приматы действительно не образуют эмоциональных связей с половыми партнерами, однако взрослые самцы имеют дружеские однополые связи, которые длятся годами. Партнеры ревнуют, если друг занимается грумингом с другими обезьянами.

Скорее всего, аналогичный механизм существовал у предков человека. В итоге он дал начало романтической любви между партнерами разного пола. В исследовании отмечается, что именно дружба лежит в основе зрелой эмоциональной привязанности между мужчиной и женщиной.