Стало известно о возможных сроках прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет, скорее всего, в ноябре—декабре. В прошлом году глава государства отказался от такого формата.

«Сейчас предварительно планируется провести ее в ноябре—декабре», — сообщил «Коммерсанту» источник в администрации президента.

По словам собеседника газеты, выбор временного промежутка связан с тем, что лучше дождаться определенности с ситуацией в зоне специальной военной операции. Также прямая линия должна пройти до объявления президентских выборов

Президентские выборы должны быть назначены Советом Федерации с 8 по 17 декабря. Сами они должны по закону пройти 17 марта 2024 года.

Прямая линия стала для Путина традиционным форматом. Она проводится с 2001 года. В 2008—2011 годах, когда Путин был премьер-министром, она называлась «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение». В 2022 году не проводилась.