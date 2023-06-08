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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс‑генсек НАТО допустил отправку войск альянса на Украину

Источник:
РИА Новости
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Войска ряда стран НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине, заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

«Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе», — цитирует РИА Новости Расмуссена.

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля вопрос о военном сотрудничестве с Украиной будет главным в повестке. Киев мечтает побыстрее стать частью альянса, но ведущие страны Запада и, прежде всего, США ясно дали понять, что пока не время говорить о вступлении Украины в состав блока.

Расмуссен, работающий на Киев в качестве лоббиста, пригрозил, что если Украина «ничего не получит в Вильнюсе», то страны Балтии и Польша могут собрать «коалицию желающих» для отправки войск на помощь украинской армии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что Киев не устроит никакое другое решение саммита блока в Вильнюсе кроме приглашения вступить в него.

Москва неоднократно заявляла, что стремление Украины вступить в НАТО стала одной из причин начала спецоперации.

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