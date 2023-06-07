Белый дом назвал главную цель украинского контрнаступления

Вашингтон считает, что главной целью контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) является Крым.

США полагают, что активная фаза контрнаступления ВСУ началась 5 июня, при этом украинская армия собирается перерезать сухопутный коридор на полуостров, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

«Наступление началось в понедельник с удара украинцев на юг по нескольким направлениям. Официальные лица США считают, что главная цель — перерезать сухопутный мост через юго-восток Украины», — отмечается в материале.

В последние 48 часов зафиксирована значительная активизация военных действий на линии противостояния украинских и российских подразделений. ВСУ атакуют российские позиции, пытаясь найти уязвимые места в российской обороне, однако все попытки пока безрезультатны.