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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белый дом назвал главную цель украинского контрнаступления

Источник:
Sibnet.ru
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Вашингтон считает, что главной целью контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) является Крым.

США полагают, что активная фаза контрнаступления ВСУ началась 5 июня, при этом украинская армия собирается перерезать сухопутный коридор на полуостров, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

«Наступление началось в понедельник с удара украинцев на юг по нескольким направлениям. Официальные лица США считают, что главная цель — перерезать сухопутный мост через юго-восток Украины», — отмечается в материале.

В последние 48 часов зафиксирована значительная активизация военных действий на линии противостояния украинских и российских подразделений. ВСУ атакуют российские позиции, пытаясь найти уязвимые места в российской обороне, однако все попытки пока безрезультатны.

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Оборона #Конфликты #Армия
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