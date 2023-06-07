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Путин перечислил главные цели России

Источник:
Sibnet.ru
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России необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума на сайте Кремля.

«Важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики», — подчеркнул Путин.

Среди других важных направлений российский лидер упомянул снижение уровня бедности и неравенства в России, а также совершенствование инфраструктуры, настройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости.

«В числе приоритетов и стимулирование рынка труда. Здесь необходимо тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий бережливого производства, модернизации предприятий», — отметил президент.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

STRYKER9800

Размер этих земельных участков метр на два.

Tanatholog

Как быстро забылся конец 21 года, когда РФ со всеми пыталась договориться. Всем было пофиг.

Asd10

Так с каклы про это прямо мечтают.

Asd10

Это типа "Русские, сдавайтесь, а то нам сильно поплохело"??? Дура штоле...