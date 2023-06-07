Путин перечислил главные цели России

России необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума на сайте Кремля.

«Важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики», — подчеркнул Путин.

Среди других важных направлений российский лидер упомянул снижение уровня бедности и неравенства в России, а также совершенствование инфраструктуры, настройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости.

«В числе приоритетов и стимулирование рынка труда. Здесь необходимо тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий бережливого производства, модернизации предприятий», — отметил президент.