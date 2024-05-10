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Путин назначил Мишустина премьером

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — говорится в указе.

Мишустин назначается на пост председателя правительства РФ второй раз. Срок его полномочий на посту премьер-министра составит шесть лет. Впервые он занял эту должность в январе 2020 года, когда второй кабинет министров Дмитрия Медведева ушел в отставку.

Кандидатура Мишустина ранее была одобрена в Госдуме. Теперь, когда он официально назначен указом президента, ему предстоит выдвинуть претендентов на должности министров и вице-премьеров — они будут рассматриваться нижней палатой парламента.

Исключение составят руководители силовых ведомств, их кандидатуры определяются главой государства и назначаются после консультаций с Советом Федерации.

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