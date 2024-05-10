Госдума утвердила Мишустина премьер-министром

Госдума проголосовала за утверждение Михаила Мишустина председателем правительства России.

«Утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства РФ. Направить настоящее постановление президенту РФ», — говорится в постановлении, принятом депутатами Госдумы.

Представление по кандидатуре Мишустина поступило от президента России Владимира Путина в Госдуму в пятницу, 10 мая. Кандидатуру Мишустина поддержали 375 депутатов из 432 принимавших участие в голосовании, 57 депутатов воздержались, голосов против нет.

Теперь соответствующее постановление палаты парламента будет направлено президенту РФ Владимиру Путину для назначения Мишустина на должность.