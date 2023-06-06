Дебютный роман Лукьяненко экранизируют

Дебютный роман «Рыцари сорока островов» фантаста Сергея Лукьяненко превратят в мини-сериал, премьера запланирована на 2025 год, сообщило издательство АСТ.

Роман был написан в период с 1988 по 1990 год и впервые опубликован издательством Terra Fantastica в 1992 году.

«На книжном фестивале «Красная площадь» Сергей Лукьяненко порадовал поклонников новостью о предстоящей экранизации своего дебютного романа «Рыцари Сорока Островов». Сам Лукьяненко выступит сценаристом и креативным продюсером экранизации. Известно, что это будет мини сериал. Премьеру наметили на осень 2025 года», – сказано в сообщении.

Действие романа происходит в мире Сорока Островов, созданном инопланетянами искусственном полигоне для проведения исследования моделей поведения наиболее перспективных детей Земли.

Создавая двойников настоящих детей, пришельцы помещают их на один из островов, где те вынуждены насмерть сражаться с остальными за право вернуться домой при помощи деревянных мечей, которые могут становиться стальными. Однако ребята понимают, что всё это время они находились под куполом, устраивают диверсию и проникают за купол, пока отключилась техника пришельцев. Но только главный герой и его подруга успевают воспользоваться проходом обратно на Землю.

Ранее поклонники Лукьяненко экранизировали одну из ранних книг автора «Осенние визиты», после чего приступили к работе над экранизацией «Черновика». Существующий художественный фильм, получивший негативные отзывы критиков и зрителей и провалившийся в прокате, они в расчет не принимают.