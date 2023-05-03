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Поклонники Лукьяненко адаптируют и переснимут «Черновик»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Черновик»

Поклонники творчества российского фантаста Сергея Лукьяненко решили переснять фильм по его книге «Черновик» и адаптировать его под современность.

«Начинаем препродакшн "Черновика 2.0". Сценарий пишется, идёт подбор актёров... Кучу материала о съемках будем показывать прямо во время производства, с более расширенной возможностью поклонникам творчества Сергея Васильевича влиять на происходящее», – написали инициаторы в своем официальном паблике.

Голосований за ту или иную идею проводиться не будет, но дискуссии, пожелания, советы и идеи приветствуются.

«Все события будут происходить "здесь и сейчас" – то есть, за наш мир в книге берётся наш, существующий мир», – уточняется в сообщении.

Действие книги происходит в начале 2000-х годов. По сюжету, главный герой молодой москвич Кирилл – дизайнер компьютерных игр. Однажды его перестают узнавать друзья, родные и даже собака, в его полностью изменившейся квартире появляется новый жилец, исчезают документы, окружающие перестают его замечать. Он понимает – кто-то или что-то «стирает» его из реальности.

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Кирилл узнает, что его мир – это лишь черновик, а сам он выбран для того, чтобы стать таможенником между параллельными мирами. Он приобретает особые способности и постепенно понимает, что картина сложнее, чем ему представляется. Практически в одиночку ему предстоит противостоять некой расе «сверхлюдей».

Первая экранизация книги вышла в 2018 году. Фильм снял режиссёр Сергей Мокрицкий, в главную роль сыграл Никита Волков. Картину называли одной из самых ожидаемых российских премьер 2018 года, но она получила преимущественно негативные отзывы и провалилась в прокате.

Энтузиасты решили сделать собственную киноверсию книги. Ранее они перенесли на экраны один из ранних романов фантаста – «Осенние визиты», права на экранизацию автор продал за один рубль. Проект был создан в Приморье. Режиссёром выступил Георгий Саенко, роли сыграли артисты владивостокских театров. В сериале восемь эпизодов, премьера первого состоялась в 2020 году.

Сериал получил умеренно положительные отзывы. Однако авторы до сих пор вносят в него изменения, чтобы устранить пробелы, которые обнаружились после выхода на больших экранах.

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Топ комментариев

GammiPluh

Украине сначала выплатим... вчера вон транш отправили, на Украине рады были... особенно в Павлограде

Alhazred

Да с чего третья-то мировая? Никто за этот клоповник в прямую не впрягется.

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

Uynachalnica

Москвич из последних! Точнее, бирка на нем...