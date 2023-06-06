Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны с Россией

Европа выбрала путь войны против России, но Москва достигнет «своих благородных целей», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе «бок о бок». Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы — своего», — цитирует «Коммерсантъ» Лаврова.

По его словам, все, кто присоединялся к стране со времен Российской империи, делали это добровольно.

Глава МИД РФ считает, что президент Украины Владимир Зеленский, «который "вызревал", "вскармливался" США в сугубо русофобском ключе» следует «заветам печально известных американских политологов о том, что нужно сделать все, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией».

«У нас ни у кого нет сомнений, что этим планам не суждено сбыться», — подчеркнул Лавров.