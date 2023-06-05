Роспотребнадзор поручил изъять по всей России смертельный сидр

Глава Роспотребнадзора Анна Попова дала поручение найти и изъять из оборота всю продукцию «Мистер Сидр», от отравления которым умерли 18 человек.

По предварительным данным, причиной массового отравления стал напиток «Мистер сидр», произведенный в Самаре. «Роспотребнадзор призывает не употреблять в пищу продукцию указанной марки до окончания расследования», — говорится в заявлении ведомства.

Региональные управления Роспотребнадзора должны проинформировать занимающиеся торговлей продуктами организации о выявлении в обороте продукции «Мистер Сидр», а также выдать предписания на ее изъятие из реализации.

Ранее стало известно о массовом отравлении сидром в нескольких регионах России. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в регионе из-за отравления умерли 16 человек, еще 14 госпитализированы. Также известно о двух погибших в Новокуйбышевске в Самарской области, еще двух пострадавших госпитализировали в Удмуртии.