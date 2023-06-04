«Калашников» усовершенствовал АК-12 с учетом опыта СВО

Концерн «Калашников» существенно усовершенствовал автомат АК-12 по результатам применения в ходе специальной военной операции.

Автомат лишили режима ведения огня очередью с отсечкой по два выстрела. Он не оправдала себя. АК-12 получил двухсторонний флажок-переводчик предохранителя: теперь его можно переключать не только правой, но и левой рукой. Добавлена функция блокировки затворной рамы при включенном предохранителе, сообщили в концерне.

Серьезно изменился диоптрический прицел. Он получил новый целик, одно из положений которого предназначено для стрельбы на дальность прямого выстрела, второе — для стрельбы на большую дальность.

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На приклад модернизированного АК-12 установили регулируемую щеку. Она подстроит приклад под стрелка: новый диоптрический и устанавливаемые оптические и коллиматорные прицелы имеют более высокую линию прицеливания.

Доработано цевье. Оно стало прочнее и эргономичнее. Еще одной особенностью обновленного АК-12 стал несъемный пламегаситель-компенсатор, который в случае необходимости можно дополнить съемным прибором бесшумной стрельбы.

В результате АК-12 стал легче и удобнее. Первая партия усовершенствованных АК-12 готова к передаче в российские войска для опытной войсковой эксплуатации.