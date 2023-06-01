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Взломана утекшая в Сеть сборка S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Источник:
Sibnet.ru
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Инсайдерское сообщество «ВКонтакте» доложило о взломе зашифрованной сборки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, попавшей в Сеть несколько дней назад.

Первоначальный архив с предварительной сборкой игры объемом около 200 ГБ был зашифрован. Он оказался в открытом доступе якобы из-за халатности разработчиков из GSC Game World.

Энтузиасты оперативно взломали билд — нужный ключ нашелся в дампе памяти. Сообщество «Вестник "Того самого Сталкера"» опубликовало ключ дешифровки, ссылку на скачивание сборки на торренте, а также инструкцию по запуску.

Фанаты уже опробовали S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в деле — судя по опубликованным в сообществе скриншотам, сборка оказалась рабочей. Однако при этом ее качество далеко от релизного.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должна была выйти 8 декабря 2022 года на ПК и консолях Xbox, однако разработчики решили перенести ее на неизвестный срок из-за ситуации на Украине. Предварительно, игру выпустят до конца 2023 года.

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Игры #Экшены
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