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Спрос на китайские авто вырос многократно

Источник:
Sibnet.ru
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Спрос на новые китайские автомобили за год увеличился более чем в четыре раза. Самая востребованная модель — Haval Jolion — стоит 2,34 миллиона рублей, выяснили эксперты Авито Авто.

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по спросу и предложению новых автомобилей и авто с пробегом на платформе в мае 2023 года. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году вырос на 311,6%, спрос на автомобили с пробегом — на 51,8%.

Доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в мае достигла 41,2% — против 11,2% год назад. Авто с пробегом на Авито Авто не популярны: их доля — всего 3,1% (в мае 2022 года — 2%).

Средняя цена новых китайских авто составила 2,8 миллиона рублей, с пробегом — 1,8 миллиона рублей.

Самая востребованная модель на рынке новых авто — Haval Jolion (2,34 миллиона рублей). На втором месте — OMODA (2,78 миллиона рублей), на третьем — Geely Coolray (2,5 миллиона рублей).

А на рынке авто с пробегом лидерство рейтинг возглавляет Chery Tiggo (T11) со средней ценой 395 тысяч рублей. На второй позиции — LIFAN Solano ( 290 тысяч рублей). Третье место занимает Geely Emgrand EC7, средняя цена — 370 тысяч рублей.

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