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Белый дом раскрыл сроки наступления ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская армия перейдет в контрнаступление летом, анонсировал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

«Мы намерены продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем», — цитирует американского чиновника CNN.

По словам представителя Белого дома, американские военные находятся в контакте с украинскими коллегами с начала планирования контрнаступления. Кроме того, Вашингтон собирается отправить новые военные поставки Киеву.

«Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя», — подчеркнул Кирби.

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Политика #Мир #Армия
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