МИД Германии запретил работу консульств России

Берлин объявил о закрытии в стране четырех из пяти российских консульств. Такое решение МИД Германии объяснил тем, что Москва недавно ограничила количество немецких дипломатов, которые могут работать в России.

Сейчас в ФРГ работают генконсульства РФ в Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Интересы России в Германии будет представлять посольство РФ в Берлине и еще одно генконсульство.

С 1 июня генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске прекращают выдачу виз из-за введенных ограничений, сообщало ранее посольство Германии в России.

Ожидается, что несколько сотен работающих в России немецких дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гете покинут РФ до конца мая. Это связано с решением Москвы ограничить численность сотрудников германских учреждений в РФ на уровне до 350 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что ограничение числа дипломатических сотрудников стало ответом на недружественные действия Германии и «счет» между странами сейчас равный.