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МИД Германии запретил работу консульств России

Источник:
ТАСС
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Берлин объявил о закрытии в стране четырех из пяти российских консульств. Такое решение МИД Германии объяснил тем, что Москва недавно ограничила количество немецких дипломатов, которые могут работать в России.

Сейчас в ФРГ работают генконсульства РФ в Бонне, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Интересы России в Германии будет представлять посольство РФ в Берлине и еще одно генконсульство.

С 1 июня генеральные консульства в Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске прекращают выдачу виз из-за введенных ограничений, сообщало ранее посольство Германии в России.

Ожидается, что несколько сотен работающих в России немецких дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гете покинут РФ до конца мая. Это связано с решением Москвы ограничить численность сотрудников германских учреждений в РФ на уровне до 350 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что ограничение числа дипломатических сотрудников стало ответом на недружественные действия Германии и «счет» между странами сейчас равный.

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Политика #Мир #Россия
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urbasik

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виктор А.

А наши матери, что не хоронят?????????

niktb

Ну, хватит, уже, клинику, то сливать!

kygear

Если найдут в подвале коробки с миллиардами .расценят как мелкое хулиганство за захламление помещений.