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Власти Москвы подтвердили атаку беспилотников

Источник:
Sibnet.ru
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Беспилотник в Подмосковье
Фото: © телеграм-канал Mash

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировали утреннюю атаку беспилотников.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — написал Воробьев в телеграм-канале.

Собянин в телеграм-канале сообщил, что «рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Он попросил доверять только официальным источникам.

Позже мэр Москвы добавил, что эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах. 

Утром во вторник, 30 мая, в соцсетях появились видео атаки беспилотников в Москве и Подмосковье. Всего в Подмосковье были сбиты 13 беспилотников, три попали в здания в Москве, по данным SHOT.

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