Власти Москвы подтвердили атаку беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев прокомментировали утреннюю атаку беспилотников.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — написал Воробьев в телеграм-канале.

Собянин в телеграм-канале сообщил, что «рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Он попросил доверять только официальным источникам.

Позже мэр Москвы добавил, что эвакуированы жители нескольких подъездов в двух домах.

Утром во вторник, 30 мая, в соцсетях появились видео атаки беспилотников в Москве и Подмосковье. Всего в Подмосковье были сбиты 13 беспилотников, три попали в здания в Москве, по данным SHOT.