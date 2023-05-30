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Несколько беспилотников атаковали Москву. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Несколько беспилотников атаковали Москву. По предварительным данным, два попали в жилые дома, около 10 дронов сбиты на подлете к столице.

Первое сообщение об атаке пришло с улицы Атласова в Новой Москве, там около 4.00 произошел взрыв, нарушилось остекление на 25 этаже. Жители обнаружили похожие на беспилотник фрагменты.


Второй дрон ударил по многоэтажке на Профсоюзной улице в Москве, удар пришелся в окна квартиры на 16-м этаже. По данным SHOT, беспилотник нес на себе кумулятивный заряд КЗ-6.

Представитель экстренных служб подтвердил эти случаи РИА Новости. Пострадавших нет.

Телеграм-каналы написали о работе ПВО и опубликовали видео очевидцев летящими беспилотниками. По данным SHOT, 4 дрона сбиты на подлете к Москве со стороны юго-запада. По данным Baza, поражены более десяти беспилотников. Большинство из них - в Истринском, Красногорском и Одинцовских районах.


Официальной информации об этих инцидентах пока нет.

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