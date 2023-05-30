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Сербия призвала Запад образумить «свое чадо» — Косово

Источник:
РИА Новости
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Силы KFOR в Косово
Силы KFOR в Косово
Фото: SPC Bryan Rankin

Косово решило спровоцировать конфликт между Сербией и НАТО, заявил сербский президент Александр Вучич. Он экстренно созвал встречу с представителями США, Великобритании, ФРГ, Франции и Италии.

В понедельник, 29 мая в Косово начались беспорядки. Сербы протестуют против местных косовоалбанских властей. Путь им преградили косовские полицейские и контингент НАТО (KFOR). Они открыли огонь по протестующим, применили дубинки и слезоточивый газ. Пострадали 52 серба и 41 боец KFOR.

«Просим страны Квинты вразумить свое чадо, потому что это чадо может вызвать такое "чудо", которое никто до сих пор не вызывал. Поэтому бесконечно их прошу, чтобы это сделали, потому что сербы и Сербия хотят мира и не просят ничего другого», — приводит РИА Новости заявление Вучича.

По его словам, премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбино Курти хочет, чтобы произошел конфликт между сербами и НАТО. Президент добавил, что Белград сделает все возможное, чтобы сохранить мир, но не допустит убийства своих людей.

Вучич привел сербскую армию в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие над сербами в Косово и Метохии.

Беспорядки вспыхнули в населенных сербами частях Косово и Метохии. В них на местных выборах победили кандидаты от албанских партий, при этом явка на голосовании не достигла и 4%.

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