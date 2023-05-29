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Украина будет называть Грузию «Сакартвело»

Источник:
Sibnet.ru
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Верховная Рада зарегистрировала законопроект о переименовании Грузии во всех официальных документах — теперь будет использоваться самоназвание «Сакартвело» вместо принятого в республиках бывшего СССР названия «Грузия».

«Ввести использование в Украине на официальном уровне, официальной переписке и общении, а также в средствах массовой информации официального и исторического названия "Сакартвело" вместо "Грузия". Соответственно, грузинский народ (грузин) называть — картвелами"»,— говорится в документе.

Несколько лет назад аналогичное решение приняла Литва, что с восторгом было встречено президентом Грузии Саломе Зурабишвили. По ее инициативе грузинский парламент принял закон о переименовании Литвы на литовский лад — теперь это Лиетува.

Самоназвание «Сакартвело» появляется в письменных документах с X века. При этом в западных странах за страной закрепилось латинское название Джорджия. Русский экзоним «Грузия» персидского происхождения.

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Политика #Мир
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