Россия и Китай создают новый альтернативный мир многополярности, заявил бывший директор банка ABN Amro и кандидат экономических наук Тони Норфилд. По его словам, его появление означает ослабление позиций Запада.

«Они собираются построить систему, в рамках которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Норфилд добавил, что этот процесс неминуемо означает ослабление роли Запада на международной арене. При этом стремление России и Китая к многополярному миру не означает, что Пекин и Москва рассматривают Запад как врага, уточил он.

Официальный Кремль неоднократно заявлял, что существующая геополитическая система нуждается в многополярности. При этом военные конфликты ускоряют соответствующие геополитические изменения.