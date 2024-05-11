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Россия и Китай создадут «альтернативный мир»

Источник:
Sibnet.ru
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Россия и Китай создают новый альтернативный мир многополярности, заявил бывший директор банка ABN Amro и кандидат экономических наук Тони Норфилд. По его словам, его появление означает ослабление позиций Запада.

«Они собираются построить систему, в рамках которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Норфилд добавил, что этот процесс неминуемо означает ослабление роли Запада на международной арене. При этом стремление России и Китая к многополярному миру не означает, что Пекин и Москва рассматривают Запад как врага, уточил он.

Официальный Кремль неоднократно заявлял, что существующая геополитическая система нуждается в многополярности. При этом военные конфликты ускоряют соответствующие геополитические изменения.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.