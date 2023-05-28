Лукашенко рассказал о неизбежности столкновения с Украиной

Конфликт с Украиной неизбежно произошел бы, но позже, уже на худших для России условиях, заявил президент Белорусии Александр Лукашенко.

«А то, что с Украиной столкновение произошло. Если бы это не произошло в феврале 2022 года, это произошло бы позже, но на худших условиях для России, для нас — для Белоруссии, России. Это было бы худшее, хуже. Вы упредили развитие этих событий», — сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, специальная военная операция — это одна из деталей в глобальном противостоянии за многополярность. Препятствуя такому мироустройству, Запад столкнулся прежде всего с Россией.

«Мы ведем сегодня борьбу за многополярный мир, а это в интересах всех — и Китая, и индусов, и арабов, и Африки, и Латинской Америки. Это для них главное. И то, что мы оказались по эту сторону баррикад, а по ту сторону — Запад, ну это стечение обстоятельств, потому что против нас наносился удар», — отметил Лукашенко