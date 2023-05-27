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Пять человек сгорели заживо в смертельном ДТП под Омском

Источник:
Sibnet.ru
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Смертельное ДТП произошло в Омской области — в результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Авария произошла на 96-м километре трассы Омск — Черлак. Водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Toyota Hiace.

Легковой автомобиль в результате загорелся. Водитель, а также четверо пассажиров (две женщины 1989 и 1999 годов рождения и двое детей 2005 и 2016 годов рождения) погибли.

Водитель микроавтобуса с травмами был госпитализирован. На место происшествия выехал прокурор Черлакского района Омской области Дмитрий Тракимас.

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ЧП #ДТП #Омск
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Топ комментариев

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

Asd10

Это его чучело. А ты повелся, тю...)))

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Asd10

Хм... Танкист - экономист. Это нечто не виданое до селе...))))