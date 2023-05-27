Пять человек сгорели заживо в смертельном ДТП под Омском

Смертельное ДТП произошло в Омской области — в результате столкновения двух автомобилей погибли пять человек, сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

Авария произошла на 96-м километре трассы Омск — Черлак. Водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Toyota Hiace.

Легковой автомобиль в результате загорелся. Водитель, а также четверо пассажиров (две женщины 1989 и 1999 годов рождения и двое детей 2005 и 2016 годов рождения) погибли.

Водитель микроавтобуса с травмами был госпитализирован. На место происшествия выехал прокурор Черлакского района Омской области Дмитрий Тракимас.