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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китай выступил за сохранение Россией новых регионов

Источник:
Sibnet.ru
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Спецпредставитель КНР Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к сохранению новых регионов в составе России, а также немедленному прекращению огня на Украине.

Представитель КНР был направлен в Европу для продвижения мирного плана КНР по урегулированию украинского конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ли Хуэй предложил Европе рассматривать Китай как экономическую альтернативу США и подчеркнул необходимость действовать быстро, чтобы положить конец украинскому конфликту и не допустить его распространения.

Он передал четкое послание, что союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те территории, которые она в настоящее время занимает.

При этом европейские партнеры дали понять, что заморозка конфликта не соответствует интересам международного сообщества до тех пор, пока Россия не выведет силы с Украины.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

paramedic

Когда воевать с живыми получается не очень, они воюют с покойниками и памятниками.

Alhazred

Тебе верить, себя не уважать. Как и этому видео)))

Asd10

Это его чучело. А ты повелся, тю...)))

Удавиков

так ведь такое уже было и есть, государство страхует суммы пенсионеров в негосударственном пенсионном...