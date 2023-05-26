Китай выступил за сохранение Россией новых регионов

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй во время визита в Европу призвал к сохранению новых регионов в составе России, а также немедленному прекращению огня на Украине.

Представитель КНР был направлен в Европу для продвижения мирного плана КНР по урегулированию украинского конфликта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ли Хуэй предложил Европе рассматривать Китай как экономическую альтернативу США и подчеркнул необходимость действовать быстро, чтобы положить конец украинскому конфликту и не допустить его распространения.

Он передал четкое послание, что союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те территории, которые она в настоящее время занимает.

При этом европейские партнеры дали понять, что заморозка конфликта не соответствует интересам международного сообщества до тех пор, пока Россия не выведет силы с Украины.