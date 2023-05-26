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Подсчитан уровень доверия россиян Путину

Источник:
Sibnet.ru
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Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину за минувшую неделю снизился на 0,1 процентного пункта и составляет 80%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса, уровень одобрения деятельности президента повысился на 0,1 процентного пункта и составляет 76,5%.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,6% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,3% респондентов. При этом о доверии Мишустину заявили 62% опрошенных.

Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 36,1%, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову — 32,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,6%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,8%.

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Политика #Россия
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