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Мишустин назвал главные задачи нового правительства

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России в следующие шесть лет сосредоточится на повышении уровня жизни граждан, поддержке семей с детьми, укреплении экономики, развитии регионов, цифровой трансформации и обеспечении технологического суверенитета.

Соответствующие приоритеты назвал исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства, которую в парламент внес президент Владимир Путин.

«Первое — укрепление экономики. Второе — обеспечение технологического суверенитета. Третье — цифровая трансформация. Четвертое — народосбережение и поддержка семей с детьми. Пятое — повышение благосостояния граждан. Шестое — сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры», — перечислил Мишустин.

По словам Мишустина, основой работы станет послание президента Федеральному собранию, которое правительству предстоит реализовывать вместе с Госдумой, Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов, институтами развития.

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