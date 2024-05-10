Мишустин назвал главные задачи нового правительства

Правительство России в следующие шесть лет сосредоточится на повышении уровня жизни граждан, поддержке семей с детьми, укреплении экономики, развитии регионов, цифровой трансформации и обеспечении технологического суверенитета.

Соответствующие приоритеты назвал исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства, которую в парламент внес президент Владимир Путин.

«Первое — укрепление экономики. Второе — обеспечение технологического суверенитета. Третье — цифровая трансформация. Четвертое — народосбережение и поддержка семей с детьми. Пятое — повышение благосостояния граждан. Шестое — сбалансированное развитие регионов и инфраструктуры», — перечислил Мишустин.

По словам Мишустина, основой работы станет послание президента Федеральному собранию, которое правительству предстоит реализовывать вместе с Госдумой, Советом Федерации, Банком России, руководителями регионов, институтами развития.