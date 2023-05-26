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Лукашенко заявил о перемещении ядерного оружия в Белоруссию

Источник:
ТАСС
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Презиеднт Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Перемещение российского тактического ядерного оружия на белорусскую территорию началось, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент России Владимир Путин проинформировал Лукашенко о подписании специального указа. «Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов». — цитирует ТАСС Лукашенко.

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Белорусского лидера спросили, переместили ли уже ли нестратегическое ядерное оружие, Лукашенко ответил: «Возможно». «Я приеду — посмотрю», — сказал он.

Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу подписали в Минске документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории.

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