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США прекратят поставки в Россию популярных контактных линз

Источник:
РИА Новости
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Американская компания Johnson & Johnson прекратит поставки контактных линз в Россию, сообщила пресс-служба «Протек», официального дистрибьютора производителя.

Российские партнеры Johnson & Johnson уже получили предупреждения о приостановке импорта контактных линз. Однако риска возникновения дефицита этого товара нет, так как сейчас на отечественном рынке есть достаточное количество линз импортного производства.

Johnson & Johnson выпускает самые популярные линзы в мире — двухнедельные Acuvue Oasys и однодневные Acuvue True Eyes. Компания приняла решение о приостановке поставок средств личной гигиены в Россию еще в марте 2022 года.

Минпромторг уже заявил, что оперативно включит контактные линзы в перечень товаров для параллельного импорта, если их поставки на территорию России прекратятся.

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Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

GammiPluh

даже суицидниками таких персонажей трудно, они живые трупы

pepelmetal

О, шутки пятиклассников, сам сказал - сам посмеялся! Развивай уже умственные способности!