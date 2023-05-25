США прекратят поставки в Россию популярных контактных линз

Американская компания Johnson & Johnson прекратит поставки контактных линз в Россию, сообщила пресс-служба «Протек», официального дистрибьютора производителя.

Российские партнеры Johnson & Johnson уже получили предупреждения о приостановке импорта контактных линз. Однако риска возникновения дефицита этого товара нет, так как сейчас на отечественном рынке есть достаточное количество линз импортного производства.

Johnson & Johnson выпускает самые популярные линзы в мире — двухнедельные Acuvue Oasys и однодневные Acuvue True Eyes. Компания приняла решение о приостановке поставок средств личной гигиены в Россию еще в марте 2022 года.

Минпромторг уже заявил, что оперативно включит контактные линзы в перечень товаров для параллельного импорта, если их поставки на территорию России прекратятся.