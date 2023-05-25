Евросоюз назвал цифру замороженных активов России

Евросоюз заморозил активы Банка России на сумму порядка 215 миллиардов долларов, следует из обновленных данных ЕС.

Кроме того, европейские власти заморозил активы российских граждан и компаний, находящихся под санкциями, на сумму 24,1 миллиарда евро. Под европейские ограничения попали порядка 1500 россиян, передает Bloomberg.

Официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд отметил, что ЕС в настоящее время изучает способы использования российских активов для восстановления Украины, однако они сложны с юридической и технической точки зрения.

Ожидается, что лидеры стран Евросоюза обсудят вопрос использования заблокированных российских активов на встрече в конце июня. Один из возможных вариантов — инвестировать активы России, а вырученные средства использовать для Украины.