НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Евросоюз назвал цифру замороженных активов России

Источник:
Bloomberg
213 1

Евросоюз заморозил активы Банка России на сумму порядка 215 миллиардов долларов, следует из обновленных данных ЕС.

Кроме того, европейские власти заморозил активы российских граждан и компаний, находящихся под санкциями, на сумму 24,1 миллиарда евро. Под европейские ограничения попали порядка 1500 россиян, передает Bloomberg.

Официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд отметил, что ЕС в настоящее время изучает способы использования российских активов для восстановления Украины, однако они сложны с юридической и технической точки зрения.

Ожидается, что лидеры стран Евросоюза обсудят вопрос использования заблокированных российских активов на встрече в конце июня. Один из возможных вариантов — инвестировать активы России, а вырученные средства использовать для Украины.

Еще по теме
Какую сумму наличных нужно хранить дома
Назван самый простой способ купить авиабилеты дешевле
Россияне назвали оптимальную стоимость доллара
Мишустин посчитал инфляцию в России самой низкой в Европе
смотреть все
Экономика #Деньги #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
США предсказали Украине потерю двух крупных городов
Депутат Госдумы допустил вторую волну мобилизации
Обсуждение (1)
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Плюсы и минусы банного секса
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

GammiPluh

даже суицидниками таких персонажей трудно, они живые трупы

Alhazred

Когда США принесет "демократию" в Сирию, Кубу, Иран, Венесуэлу, КНДР и Никарагуа? Про Китай и Россию...