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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ сорвала теракты украинских спецслужб на АЭС России

Источник:
Sibnet.ru
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Калинская АЭС
Фото: SergioBS / CC BY-SA 4.0

ФСБ России перед 9 мая сорвала попытку Службы внешней разведки Украины (СВРУ) совершить диверсии на двух атомных электростанциях, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

СВРУ хотела добиться остановки ядерных реакторов и нарушения штатного режима работы АЭС и тем самым нанести экономический и репутационный ущерб России. Для этого диверсанты планировали подорвать 30 опор линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных станций, говорится в сообщении.

«Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС», — отметили в ФСБ.

Задержаны украинские граждане Александр Майструк с псевдонимом «Механик» и Эдуард Усатенко («Макс»), в розыск объявлен украинский и российский гражданин Юрий Кищак («ЮБК»). По данным ведомства, он находится в Бельгии.

Задержаны также «два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками».

По данным ФСБ, их завербовал сотрудник СВРУ Виталий Горбатюк. Диверсанты прошли спецподготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях, а затем через Польшу и Белоруссию перешли российскую границу.

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