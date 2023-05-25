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Умерла «королева рок-н-ролла» Тина Тернер

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Philip Spittle / CC BY 2.0

Певица, актриса и танцовщица Тина Тернер скончалась в 83 года 24 мая после продолжительной болезни.

«Тина Тернер, "королева рок-н-ролла" мирно скончалась сегодня в возрасте 83 лет после продолжительной болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха, Швейцария. С ней мир теряет музыкальную легенду и образец для подражания», — сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителей певицы.

В 2016 году у Тернер диагностировали рак кишечника. Лечение отразилось на почках. В 2017 году певице сделали операцию по пересадке почки. В результате Тернер часто беспокоили такие симптомы, как головокружение, забывчивость, беспокойство.

Тина Тернер за свою карьеру получила восемь премий «Грэмми». Журнал «Rolling Stone» назвал ее одной из величайших певиц современности.

В 1988 году Тернер попала в Книгу рекордов Гиннесса за то, что выступила перед самой большой платной аудиторией: она собрала на стадионе «Маракана» в Рио-де Жанейро более 188 тысяч человек.

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