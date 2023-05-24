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Новую модель «Москвича» внезапно рассекретили

Источник:
Sibnet.ru
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JAC S3
Фото: © JAC

Новой моделью «Москвича» станет китайский кроссовер JAC S3, такую информацию рассекретил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов в составе делегации посетил завод JAC в Китае и увидел краш-тест кроссовера S3. Он назвал его новым «Москвичом» и отметил. что системы безопасности сработали отлично. 


Кроссовер JAC S3 производится в Китае с 2013 года, в 2019 году был рестайлинг модели. Оснащается 1,5 литровым атмосферным двигателем мощностью 116 лошадиных сил. Автомобиль не был представлен на слайдах презентации модельного ряда «Москвича».

Сейчас Московский автозавод производить компактный кроссовер «Москвич 3» (китайский JAC JS4) и его электрическую версию «Москвич 3е» (Sehol E40X). В этом году должны появиться еще минимум две модели — одна из них точно лифтбек «Москвич 6» (Sehol A5 Plus).

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