НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новые штрафы введут для владельцев домашних животных

Источник:
«Интерфакс»
72 0

Новые административные штрафы введут для владельцев домашних животных, соответствующие поправки в КоАП одобрил комитет Госдумы по законодательству и госстроительству.

Так, за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, предлагается ввести для граждан штрафы в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Для должностных лиц наказание составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Владелец животного сможет избежать штрафа, если нарушения были допущены, когда за животным по его поручению присматривал другой человек.

Также законопроект предусматривает введение штрафов за несоблюдение общих требований к содержанию животных. Для граждан — в размере от 1500 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

За жестокое обращение с животными предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Вводится наказание для недобросовестных приютов, где содержатся бездомные животные. Владельцев за нарушения могут оштрафовать на 15-30 тысяч рублей или на 30-50 тысяч рублей в зависимости от состава правонарушения.

Еще по теме
Дорожным камерам ограничили применение
Омбудсмен попросила список не подлежащих мобилизации
Дума позволила регионам усыплять бродячих собак
Многодетной семье предложили единое определение
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадочные инфразвуковые сигналы прозвучали над Землей
Кремль ответил на письмо сибирских ученых об обвинениях в госизменах
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
США предсказали Украине потерю двух крупных городов
Обсуждение (0)
Картина дня
Диверсанты ВСУ атаковали Белгородскую область
Предприниматели поддержали шестидневную рабочую неделю
Дерипаска посчитал неизбежным дефолт США
WhatsApp получил долгожданную функцию
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Плюсы и минусы банного секса
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?