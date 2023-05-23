Новые штрафы введут для владельцев домашних животных

Новые административные штрафы введут для владельцев домашних животных, соответствующие поправки в КоАП одобрил комитет Госдумы по законодательству и госстроительству.

Так, за нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, предлагается ввести для граждан штрафы в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Для должностных лиц наказание составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Владелец животного сможет избежать штрафа, если нарушения были допущены, когда за животным по его поручению присматривал другой человек.

Также законопроект предусматривает введение штрафов за несоблюдение общих требований к содержанию животных. Для граждан — в размере от 1500 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей.

За жестокое обращение с животными предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Вводится наказание для недобросовестных приютов, где содержатся бездомные животные. Владельцев за нарушения могут оштрафовать на 15-30 тысяч рублей или на 30-50 тысяч рублей в зависимости от состава правонарушения.