Найдены пропавшие в Кузбассе маленькие девочки

Двух маленьких девочек, пропавших в поселке Ленинский Кемеровской области, нашли живыми, сообщает на странице поискового отряда «Лиза алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Накануне две сестры в возрасте двух и четырех лет пропали с детской площадки. На место происшествия выехали следователи, которые начали проверку всех домов в населенном пункте.

Предварительно было установлено, что девочки воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют спиртными напитками. Кроме этого, в поисках приняли участие около 200 добровольцев.

В ходе поисковых мероприятий местонахождение пропавших девочек было установлено, в настоящее время с ними работают следователи-криминалисты, выясняются все обстоятельства их исчезновения.