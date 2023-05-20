НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Найдены пропавшие в Кузбассе маленькие девочки

Источник:
Sibnet.ru
266 2

Двух маленьких девочек, пропавших в поселке Ленинский Кемеровской области, нашли живыми, сообщает на странице поискового отряда «Лиза алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Накануне две сестры в возрасте двух и четырех лет пропали с детской площадки. На место происшествия выехали следователи, которые начали проверку всех домов в населенном пункте.

Предварительно было установлено, что девочки воспитываются в многодетной семье, родители злоупотребляют спиртными напитками. Кроме этого, в поисках приняли участие около 200 добровольцев.

В ходе поисковых мероприятий местонахождение пропавших девочек было установлено, в настоящее время с ними работают следователи-криминалисты, выясняются все обстоятельства их исчезновения.

Еще по теме
Европе угрожает радиоактивное облако из Украины
Вагоны сошли в Крыму после взрыва
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
Сибирские ученые выступили против ареста коллег за госизмену
смотреть все
ЧП #Происшествия #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украину охватила паника из‑за скачка уровня радиации в Хмельницком
Кремль ответил на письмо сибирских ученых об обвинениях в госизменах
Киев оказался в шаге от войны с НАТО
СМИ рассказали, как Зеленский оскорбил Папу Римского
Обсуждение (2)
Картина дня
Визит Зеленского на саммит G7 посчитали «ловушкой»
Путин назвал противников России недоумками
Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию
Первый поцелуй в истории вызвал вирусную эпидемию
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

andrei703333

в 100 раз меньше чем миллиардная установка пэтриот

nicollaich

Это которая независимая и непредвзятая организация?

CaRdan

Это че это, наш самолет насильно прилетел туда что ли? Если президент сказала "не желательно".

kygear

Тётя документально застраховалась от западных санкций.